Sohu: восторг ЕС от топливного эмбарго против России прервал ответ Москвы

Ответ Москвы на топливное эмбарго Евросоюза против России резко оборвал восторг лидеров стран-участниц ЕС, считают китайские аналитики. В попытке ударить по российской экономике, Европа осталась без энергоносителей.

В свою очередь, российская сторона быстро смогла переориентировать рынки сбыта.

"Россия дала сильный ответ на нефтяной запрет ЕС. Здесь Москву не удастся сдержать: мир большой, и импортёров будет предостаточно. Российская нефть нужна Индии и Китаю, но и Юго-Восточная Азия вместе с Африкой тоже остро нуждаются в энергоносителях", — заявили аналитики китайского издания Sohu.

По мнению аналитиков, лидеры ЕС просто не просчитали подобный ответ России и "рано обрадовались", что теперь ведёт Европу к кризису. Как подчеркнули авторы, Евросоюзу будет тяжелее найти альтернативных поставщиков, чем Москве рынки сбыта.