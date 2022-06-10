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Sohu: восторг ЕС от топливного эмбарго против России прервал ответ Москвы

Мир

Ответ Москвы на топливное эмбарго Евросоюза против России резко оборвал восторг лидеров стран-участниц ЕС, считают китайские аналитики. В попытке ударить по российской экономике, Европа осталась без энергоносителей.

Sohu: восторг ЕС от топливного эмбарго против России прервал ответ Москвы

В свою очередь, российская сторона быстро смогла переориентировать рынки сбыта.

"Россия дала сильный ответ на нефтяной запрет ЕС. Здесь Москву не удастся сдержать: мир большой, и импортёров будет предостаточно. Российская нефть нужна Индии и Китаю, но и Юго-Восточная Азия вместе с Африкой тоже остро нуждаются в энергоносителях", — заявили аналитики китайского издания Sohu.

По мнению аналитиков, лидеры ЕС просто не просчитали подобный ответ России и "рано обрадовались", что теперь ведёт Европу к кризису. Как подчеркнули авторы, Евросоюзу будет тяжелее найти альтернативных поставщиков, чем Москве рынки сбыта.

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Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Любовь Степушова
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