Ответ Москвы на топливное эмбарго Евросоюза против России резко оборвал восторг лидеров стран-участниц ЕС, считают китайские аналитики. В попытке ударить по российской экономике, Европа осталась без энергоносителей.
В свою очередь, российская сторона быстро смогла переориентировать рынки сбыта.
"Россия дала сильный ответ на нефтяной запрет ЕС. Здесь Москву не удастся сдержать: мир большой, и импортёров будет предостаточно. Российская нефть нужна Индии и Китаю, но и Юго-Восточная Азия вместе с Африкой тоже остро нуждаются в энергоносителях", — заявили аналитики китайского издания Sohu.
По мнению аналитиков, лидеры ЕС просто не просчитали подобный ответ России и "рано обрадовались", что теперь ведёт Европу к кризису. Как подчеркнули авторы, Евросоюзу будет тяжелее найти альтернативных поставщиков, чем Москве рынки сбыта.
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Наиболее вероятной моделью развития России на ближайшие 10-15 лет должна стать стратегия "технологического острова", заявил спецпредставитель президента по вопросам технологического развития, гендиректор АНО "Платформа НТИ" Дмитрий Песков.