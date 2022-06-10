Европейскому союзу срочно необходимо принять меры, чтобы не "запустить" инфляционные показатели, считают американские аналитики. По их мнению, если процесс падения экономики в Европе не остановить, страны ждут "месяцы несчастий".
По мнению аналитиков, Еврозона неизбежно столкнётся с экономическими трудностями из-за антироссийских санкций, что может привести к полномасштабной рецессии.
"Экономическая ситуация просто ужасна. Следующие месяцы европейские экономики будут несчастны. Доходы сократятся, рецессия, вероятно, наступит, а процентные ставки придётся повысить, что усилит давление на домохозяйства и семьи. Будет трудно", — пишут аналитики Financial Times.
Так, в мае инфляция на территории Евросоюза составила 8,1%, тогда как ВВП вырос всего 0,3%. По мнению аналитиков, ЕС необходимо укреплять показатели и экономить, но союз только тратит и использует фонд восстановления в размере 800 миллиардов евро.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Наиболее вероятной моделью развития России на ближайшие 10-15 лет должна стать стратегия "технологического острова", заявил спецпредставитель президента по вопросам технологического развития, гендиректор АНО "Платформа НТИ" Дмитрий Песков.