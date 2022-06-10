Financial Times: ЕС ждут "месяцы несчастий" из-за санкций против РФ

Европейскому союзу срочно необходимо принять меры, чтобы не "запустить" инфляционные показатели, считают американские аналитики. По их мнению, если процесс падения экономики в Европе не остановить, страны ждут "месяцы несчастий".

По мнению аналитиков, Еврозона неизбежно столкнётся с экономическими трудностями из-за антироссийских санкций, что может привести к полномасштабной рецессии.

"Экономическая ситуация просто ужасна. Следующие месяцы европейские экономики будут несчастны. Доходы сократятся, рецессия, вероятно, наступит, а процентные ставки придётся повысить, что усилит давление на домохозяйства и семьи. Будет трудно", — пишут аналитики Financial Times.

Так, в мае инфляция на территории Евросоюза составила 8,1%, тогда как ВВП вырос всего 0,3%. По мнению аналитиков, ЕС необходимо укреплять показатели и экономить, но союз только тратит и использует фонд восстановления в размере 800 миллиардов евро.