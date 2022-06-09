Приговорённый к казни в ДНР наёмник числится террористом в Британии

Признанный судом ДНР виновным британец Шон Пиннер, воевавший на стороне украинских боевиков, числится террористом в Великобритании. Об этом сообщил судья во время процесса.

"Пиннер находился в розыске в Великобритании за участие в боевых действиях в Ираке и Сирии, на территории Великобритании признан террористом", — сказал он.

По словам судьи, Пиннер также служил в британской армии. В последнее время он с женой проживал в Мариуполе.

Ранее Верховный суд ДНР приговорил британца и ещё нескольких наёмников, воевавших на стороне украинских боевиков, к смертной казни.