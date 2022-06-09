Признанный судом ДНР виновным британец Шон Пиннер, воевавший на стороне украинских боевиков, числится террористом в Великобритании. Об этом сообщил судья во время процесса.
"Пиннер находился в розыске в Великобритании за участие в боевых действиях в Ираке и Сирии, на территории Великобритании признан террористом", — сказал он.
По словам судьи, Пиннер также служил в британской армии. В последнее время он с женой проживал в Мариуполе.
Ранее Верховный суд ДНР приговорил британца и ещё нескольких наёмников, воевавших на стороне украинских боевиков, к смертной казни.
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В результате столкновений с союзными войсками России и Народной милиции в рядах украинской армии зафиксировано резкое падение численности профессиональных военнослужащих.