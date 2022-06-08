В то время как в Британии предпринимаются попытки отправить в отставку премьер-министра Бориса Джонсона, на Украине он становится всё более популярным. Его культ в этой стране набирает обороты.
Ранее украинцы дали британскому премьеру прозвище "Джонсонюк", а теперь присвоили звание казака и переименовали в "Бориса Чуприну". Такое решение приняла черниговская казацкая община Екатерининской церкви.
Как объяснил замдиректора Черниговского областного исторического музея Андрей Лисовой, новая фамилия дана Джонсону не случайно. У него на голове свободная причёска, которая подчёркивает его характер и волю, а по лицу видно, что это великий человек.
По словам Лисового, именно эту черту и хотели отметить для того, чтобы в будущем, говоря о Борисе Чуприне, все знали о ком идет речь.
В музее будет экспонироваться картина "Борис Чуприна", второй экземпляр которой вместе с грамотой о присвоении звания казака отправят в Лондон.
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