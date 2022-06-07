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В Лондоне без перемен: Борис Джонсон сохранил все должности

Мир

Голосование по вотуму доверия премьер-министру Великобритании, состоявшееся в понедельник, оставило всё, как есть:

В Лондоне без перемен: Борис Джонсон сохранил все должности

депутаты от Тори сохранили за Борисом Джонсоном и должность, и лидерство в Консервативной партии.

Напомним, кресло под Джонсоном сильно зашаталось после скандала с "пьяными вечеринками": в его способности управлять страной засомневались и народ, и однопартийцы. Процедура голосования за вотум доверия была инициирована по меньшей мере 54 депутатами-консерваторами, заявившими о недоверии к способности Джонсона возглавлять партию.

В итоге, как сообщает пресс-служба Тори, из 359 депутатов 211 поддержали Джонсона, а 148 — высказались против него.

Согласно действующим правилам, еще один вотум недоверия Джонсону не может быть вызван в течение как минимум года. хотя теоретически правила могут быть изменены.

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Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Любовь Степушова
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