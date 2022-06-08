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В США обвинили Путина в кризисе: если бы не Штаты, инфляция была бы выше

Мир

Министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что спецоперация на Украине спровоцировала "неприемлемую" инфляцию в мире. По словам политика, виновником высоких цен и топливного кризиса является российский президент Владимир Путин.

В США обвинили Путина в кризисе: если бы не Штаты, инфляция была бы выше

Как подчеркнула Йеллен, кроме того, Евросоюзу не стоит забывать, что Штаты "не единственные", на ком отразилась внешнеполитическая ситуация.

"Война Путина на Украине оказывает влияние на цены на энергоносители и продукты питания во всём мире. Мы не единственная страна, переживающая инфляцию. Вы можете увидеть это практически в каждой развитой стране мира", — заявила Йеллен на выступлении перед конгрессменами.

Как подчеркнула министр, однако, цены на топливо и инфляционные показатели в странах Запада и ЕС могли бы быть гораздо выше, если бы США не "открыли" нефтяные резервные запасы.

"Цены на энергию и бензин, хотя и очень высоки, без этого были бы выше", — резюмировала Йеллен.

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Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Любовь Степушова
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