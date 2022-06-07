Посол России в Соединенных Штатах Анатолий Антонов заявил, что получил письмо от американских властей с предложением осудить действия президента РФ.
"В свой адрес я недавно получил письмо по почте с призывом того, чтобы я отказался от родины, чтобы я обсудил действия российского президента. Если я это сделаю, то мне предложили обратиться в офис первого заместителя госсекретаря Уэнди Шерман", — сказал дипломат.
По его словам, в Госдеп США было направлено письмо с требованием объяснений на этот счёт. Кроме того, по словам посла, также у посольства РФ в США раздают карточки якобы с контактами ФБР США и предлагают пообщаться с сотрудниками спецслужб.
Антонов также отмечает, что в американских СМИ появляются статьи с призывами к российским военнослужащим и российским дипломатам предать родину.
Как считает российский посол, Вашингтон намеренно затягивает российскую спецоперацию на Украине, чтобы нанести как можно больше ущерба Москве. Именно по этой причине Белый дом обратился к конгрессу за дополнительным ассигнованием для обеспечения бесперебойного потока вооружений на Украину.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Три страны Западной Европы — Италия, Франция и Германия — не согласны с требованием президента Украины Владимира Зеленского о передаче Киеву контроля над Крымом, сообщает обозреватель Бьюкенен в статье, опубликованной в журнале American Conservative.