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Посол Антонов получил письмо с предложением осудить действия Путина

Россия

Посол России в Соединенных Штатах Анатолий Антонов заявил, что получил письмо от американских властей с предложением осудить действия президента РФ.

Посол Антонов получил письмо с предложением осудить действия Путина

"В свой адрес я недавно получил письмо по почте с призывом того, чтобы я отказался от родины, чтобы я обсудил действия российского президента. Если я это сделаю, то мне предложили обратиться в офис первого заместителя госсекретаря Уэнди Шерман", — сказал дипломат.

По его словам, в Госдеп США было направлено письмо с требованием объяснений на этот счёт. Кроме того, по словам посла, также у посольства РФ в США раздают карточки якобы с контактами ФБР США и предлагают пообщаться с сотрудниками спецслужб.

Антонов также отмечает, что в американских СМИ появляются статьи с призывами к российским военнослужащим и российским дипломатам предать родину.

Как считает российский посол, Вашингтон намеренно затягивает российскую спецоперацию на Украине, чтобы нанести как можно больше ущерба Москве. Именно по этой причине Белый дом обратился к конгрессу за дополнительным ассигнованием для обеспечения бесперебойного потока вооружений на Украину.

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Автор: Денис Постольский
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