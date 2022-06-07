Посол Антонов получил письмо с предложением осудить действия Путина

Посол России в Соединенных Штатах Анатолий Антонов заявил, что получил письмо от американских властей с предложением осудить действия президента РФ.

"В свой адрес я недавно получил письмо по почте с призывом того, чтобы я отказался от родины, чтобы я обсудил действия российского президента. Если я это сделаю, то мне предложили обратиться в офис первого заместителя госсекретаря Уэнди Шерман", — сказал дипломат.

По его словам, в Госдеп США было направлено письмо с требованием объяснений на этот счёт. Кроме того, по словам посла, также у посольства РФ в США раздают карточки якобы с контактами ФБР США и предлагают пообщаться с сотрудниками спецслужб.

Антонов также отмечает, что в американских СМИ появляются статьи с призывами к российским военнослужащим и российским дипломатам предать родину.

Как считает российский посол, Вашингтон намеренно затягивает российскую спецоперацию на Украине, чтобы нанести как можно больше ущерба Москве. Именно по этой причине Белый дом обратился к конгрессу за дополнительным ассигнованием для обеспечения бесперебойного потока вооружений на Украину.