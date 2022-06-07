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Марин Ле Пен: Россия обогатится после введения эмбарго на поставки нефти

Мир

Если Евросоюз введёт нефтяное эмбарго, то Россия только обогатится от продажи своих энергоресурсов другим государствам. Такое мнение выразила бывший кандидат в президенты Франции, депутат Национального собрания Марин Ле Пен.

Марин Ле Пен: Россия обогатится после введения эмбарго на поставки нефти

По её словам, ограничительные меры вредят рядовым жителям Франции. Она отметила, что нефть из РФ, которую не купит ЕС, будет реализована по другим направлениям.

При этом политик подчеркнула: прекращение поставок российской нефти в Европу приведёт к подорожанию энергетических ресурсов.

"А Россия ещё больше обогатится от продажи нефти в другие государства. Так что РФ будет только рада", — сказала Марин Ле Пен в эфире радиостанции France Info.

Она призвала не вводить запрет на поставки российских газа и нефти в Европу.

Ранее глава исследовательского центра Брейгеля в Брюсселе Гунтрам Вольф заявил, что топливное эмбарго против РФ приведёт к росту инфляции в ЕС.

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Автор: Юлия Миленина, Куратор: Любовь Степушова
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