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Американские сенаторы призвали расширить санкции против России

Мир

Группа из девяти сенаторов Конгресса США призвала министра финансов страны Джанет Йеллен расширить санкции против России, включив в списки больше граждан РФ на основании списков, составленных ФБК*.

Американские сенаторы призвали расширить санкции против России

Как сообщил глава сенатского комитета по разведке Марк Уорнер, парламентарии указывают на необходимость "усилить давление на представителей российского руководства, в том числе и на тех, кто оказывает поддержку неспровоцированному вторжению РФ на Украину".

В обращении сенаторы призывают ввести дополнительные ограничительные меры в отношении поддерживающих российскую спецоперацию "представителей военных кругов, пропагандистов, коррумпированных чиновников, общественных деятелей", чтобы они не могли пользоваться активами, возможностью отдыха или получать образование на Западе.

Сенаторы призвали Йеллен принять во внимание "список из более 6 тысяч россиян, составленный Фондом борьбы с коррупцией".

Ранее американская газета The Washington Post написала, что президент России Владимир Путин готов к долгой экономической войне на истощение с Западом из-за Украины. В Кремле уверены, что скорее Запад истощит свои ресурсы, чем Россия. Особенно с учётом резкого скачка цен на энергоносители.

*запрещенная в РФ экстремистская организация-иноагент.

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Куратор: Любовь Степушова
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