Spiegel: топливное эмбарго против России обернётся для ЕС "тихим ужасом"

Из-за топливного эмбарго против России европейские страны столкнутся с ростом инфляции и ценовым шоком, заявил глава исследовательского центра Брейгеля в Брюсселе Гунтрам Вольф. По его словам, больше всего от санкционной политики ЕС пострадают рядовые граждане.

Как подчеркнул Вольф, резкий скачок цен — это не предел. Стоимость энергоносителей для рядовых потребителей будет только увеличиваться.

"Правительства могут попытаться смягчить ценовой шок скидками на заправках, понижением налогов и дотациями, как они это делали в прошлые месяцы. Это может увеличить госдолг", — цитирует главу исследовательского центра Spiegel.

По мнению главы аналитического центра Energy Comment Штеффена Букольда, санкции против России в контексте эмбарго малоэффективны. Российская сторона быстро реабилитируется и найдёт покупателей на азиатском рынке.

"Для Урсулы фон дер Ляйен, президента Еврокомиссии, это был "важный шаг вперёд", для министра экономики ФРГ Роберта Хабека — "тихий ужас", — резюмировал Букольд.