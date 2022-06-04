Из-за топливного эмбарго против России европейские страны столкнутся с ростом инфляции и ценовым шоком, заявил глава исследовательского центра Брейгеля в Брюсселе Гунтрам Вольф. По его словам, больше всего от санкционной политики ЕС пострадают рядовые граждане.
Как подчеркнул Вольф, резкий скачок цен — это не предел. Стоимость энергоносителей для рядовых потребителей будет только увеличиваться.
"Правительства могут попытаться смягчить ценовой шок скидками на заправках, понижением налогов и дотациями, как они это делали в прошлые месяцы. Это может увеличить госдолг", — цитирует главу исследовательского центра Spiegel.
По мнению главы аналитического центра Energy Comment Штеффена Букольда, санкции против России в контексте эмбарго малоэффективны. Российская сторона быстро реабилитируется и найдёт покупателей на азиатском рынке.
"Для Урсулы фон дер Ляйен, президента Еврокомиссии, это был "важный шаг вперёд", для министра экономики ФРГ Роберта Хабека — "тихий ужас", — резюмировал Букольд.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Запад потерпел крах в экономической войне с Россией, не достигнув желаемых результатов.