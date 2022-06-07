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Глава нового подразделения "Азов*-Сумы" Сокур оказался врагом Украины

Мир

Подразделение "Азова"* в Сумской области возглавил Денис Сокур, который, как оказалось, ещё числится в списках врагов Украины на сайте "Миротворец". Кроме того, боевик ранее входил в верхушку криминальных авторитетов региона.

Глава нового подразделения "Азов*-Сумы" Сокур оказался врагом Украины

Основной состав боевиков в Мариуполе сдалась в плен с металлургического завода "Азовсталь", но позже стало известно, что нацбат вновь формирует подразделения в направлениях Сумской и Харьковской областей.

"Подразделение "Азов*-Сумы" формируется из числа местных радикалов под эгидой запрещённого в России "Национального корпуса"**, политического крыла "Азова"*. Его возглавил Денис Сокур — лидер местной ячейки "Нацкорпуса"**, между прочим — "клиент" украинского сайта "Миротворец", — пояснил источник РИА Новости.

Ранее Pravda.Ru публиковала информацию о том, что главой нацбата в Харьковской области стал Анатолий Сидоренко — один из бывших лидеров ультраправого движения.

*украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.
** украинская политическая партия, деятельность которой запрещена в РФ.

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Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Любовь Степушова
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