Евгений Карась, лидер украинского ультраправого движения CИЧ* (ныне именуемого "Основой будущего*"), заявил, что Украина создаст проблемы для многих стран, если националисты придут к власти.

Комментируя милитаризацию Киева, устроенную рядом "западных союзников" на фоне слухов о якобы намечающемся вторжении России, националист заявил:

"Они дали нам так много оружия сейчас не потому, что мы хорошие, а потому, что мы выполняем задачи Запада, потому что мы — единственные, кто готовы подчиниться, потому что нам весело убить и весело воевать.

И именно поэтому возник этот новый альянс, где находятся Турция, Польша, Великобритания, Украина. Мы здесь флагман, потому что мы начинаем войну, которой не было последние 60 лет. И в будущем Украина может еще больше увеличить свой военный потенциал".