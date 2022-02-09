Евгений Карась, лидер украинского ультраправого движения CИЧ* (ныне именуемого "Основой будущего*"), заявил, что Украина создаст проблемы для многих стран, если националисты придут к власти.
Комментируя милитаризацию Киева, устроенную рядом "западных союзников" на фоне слухов о якобы намечающемся вторжении России, националист заявил:
"Они дали нам так много оружия сейчас не потому, что мы хорошие, а потому, что мы выполняем задачи Запада, потому что мы — единственные, кто готовы подчиниться, потому что нам весело убить и весело воевать.
И именно поэтому возник этот новый альянс, где находятся Турция, Польша, Великобритания, Украина. Мы здесь флагман, потому что мы начинаем войну, которой не было последние 60 лет. И в будущем Украина может еще больше увеличить свой военный потенциал".
И, нимало не смущаясь, Карась предупредил:
"Если к власти придут националисты, Украина станет проблемой не только для некоторых стран ЕС, но и для многих стран мира".
ДЛЯ СВЕДЕНИЯ
К слову, напомним, ранее своим желанием "убивать русских" в интервью британскому СМИ хвасталась украинская снайперша:
Украинский снайпер с радостным нетерпением ждёт войны с РФ: хочу убивать русских
* нацистская террористическая организация, запрещённая в РФ
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
42-летняя украинка Елена Белозерская стала новой национальной героиней у себя на родине, потому что очень любит "убивать русских".