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Автор Ольга Лебедева

Украинский неонацист: "Нам дают много оружия, потому что нам весело убивать"

Мир

Евгений Карась, лидер украинского ультраправого движения CИЧ* (ныне именуемого "Основой будущего*"), заявил, что Украина создаст проблемы для многих стран, если националисты придут к власти.

Украинский неонацист: "Нам дают много оружия, потому что нам весело убивать"

Комментируя милитаризацию Киева, устроенную рядом "западных союзников" на фоне слухов о якобы намечающемся вторжении России, националист заявил:

"Они дали нам так много оружия сейчас не потому, что мы хорошие, а потому, что мы выполняем задачи Запада, потому что мы — единственные, кто готовы подчиниться, потому что нам весело убить и весело воевать.

И именно поэтому возник этот новый альянс, где находятся Турция, Польша, Великобритания, Украина. Мы здесь флагман, потому что мы начинаем войну, которой не было последние 60 лет. И в будущем Украина может еще больше увеличить свой военный потенциал".

И, нимало не смущаясь, Карась предупредил:

"Если к власти придут националисты, Украина станет проблемой не только для некоторых стран ЕС, но и для многих стран мира".

ДЛЯ СВЕДЕНИЯ

  • Основанная в 2009 году, CИЧ* объединяет в своих рядах ультраправых радикалов, многие из которых участвовали в конфликте в Донбассе. Кроме того, организация участвовала в ряде нападений на левых активистов, журналистов и просто несогласных с происходящим на Украине.
  • В 2015 году двум активистам CИЧ* было предъявлено обвинение в убийстве писателя и журналиста Олеся Бузины. Однако двое подозреваемых все еще находятся на свободе.
  • Бюро по демократии, правам человека и труду Госдепартамента США в отчете за 2018 год о правах человека на Украине назвало CИЧ* и Национальный корпус* "группами ненависти".
  • В 2017 году один из бывших членов СИЧ* обвинил Евгения Карася в сотрудничестве со Службой национальной безопасности Украины (СБУ). Два года спустя тогдашний министр внутренних дел страны Арсен Аваков подтвердил это утверждение, заявив, что агенты СБУ привезли пропагандистские материалы на один из митингов движения. Сам Карась никогда не арестовывался и не преследовался за свою деятельность.

К слову, напомним, ранее своим желанием "убивать русских" в интервью британскому СМИ хвасталась украинская снайперша:

Украинский снайпер с радостным нетерпением ждёт войны с РФ: хочу убивать русских
* нацистская террористическая организация, запрещённая в РФ

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Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Любовь Степушова
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