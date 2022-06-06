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Автор Юлия Миленина

Bloomberg: Путин смог ударить по самому больному месту Европы — энергетике

Мир

Евросоюз выдвигает жёсткие ограничения в отношении России, однако через некоторое время идёт на компромиссы. Об этом пишет Bloomberg.

Bloomberg: Путин смог ударить по самому больному месту Европы — энергетике

По информации издания, ЕС согласился на уступки по поставкам российской нефти, а также исключил патриарха Кирилла из санкционного списка. В статье сказано, что российский лидер Владимир Путин смог нанести удар по самому больному месту Европы — энергетической сфере.

"Этот удар привёл к высокой инфляции и экономическому спаду в ЕС", — сообщает Bloomberg.

В материале также подчёркивается: экономическая война против РФ расколола Европейский союз, ведь страны, входящие в его состав, уже "устали от санкций". Многие европейские политики признали, что финансовое оружие является несовершенным инструментом давления.

При этом Bloomberg отмечает, что РФ смогла компенсировать 300 миллиардов долларов замороженных валютных резервов благодаря торгово-экономическому сотрудничеству и доходам от продажи энергоресурсов.

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Автор: Юлия Миленина, Куратор: Любовь Степушова
Темы владимир путин
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