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Автор Камиль Джабраилов

Тихановская рассказала о подготовке белорусов для армии Украины

Мир

В настоящее время на стороне Украины воюют 1,5 тыс. белорусов, ещё некоторое количество проходит военную подготовку в различных странах. Об этом в интервью Corriere della Sera заявила белорусский оппозиционный лидер Светлана Тихановская.

"Организовали батальон, на данный момент это 1,5 тыс. человек. Не один батальон, есть в разных городах в подчинении украинской армии", — рассказала политик, находящаяся в Польше.

По словам Тихановской, помимо этих 1,5 тыс. бойцов, ещё определённое количество белорусов сейчас проходит военную подготовку в отдельных странах перед отправкой на Украину. Она отказалась назвать их точное число и места прохождения подготовки.

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Автор: Камиль Джабраилов, Куратор: Любовь Степушова
светлана тихановская
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