Миронов: нет сомнений, что Донбасс очень скоро войдёт в состав России

Донбасс уже очень скоро войдёт в состав РФ. Об этом заявил лидер партии "Справедливая Россия — За правду" Сергей Миронов.

Он отметил, что недавно побывал в Луганске, где встретился с руководителем ЛНР Леонидом Пасечником. Политики обсудили ход спецоперации РФ по демилитаризации Украины и восстановление мирной жизни в освобождённых населённых пунктах.

"Даже не сомневаюсь, что Донбасс войдёт в состав Российской Федерации уже очень скоро", — подчеркнул Миронов.

Лидер "Справедливой России — За правду" не исключил, что в составе РФ Луганская и Донецкая области будут называться по-другому.

"В любом случае это исторически наша земля", — заключил политик.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что в текущих условиях вряд ли возможно организовать референдум о вхождении Донбасса в состав России.