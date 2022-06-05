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Автор Юлия Миленина

Миронов: нет сомнений, что Донбасс очень скоро войдёт в состав России

Мир

Донбасс уже очень скоро войдёт в состав РФ. Об этом заявил лидер партии "Справедливая Россия — За правду" Сергей Миронов.

Миронов: нет сомнений, что Донбасс очень скоро войдёт в состав России

Он отметил, что недавно побывал в Луганске, где встретился с руководителем ЛНР Леонидом Пасечником. Политики обсудили ход спецоперации РФ по демилитаризации Украины и восстановление мирной жизни в освобождённых населённых пунктах.

"Даже не сомневаюсь, что Донбасс войдёт в состав Российской Федерации уже очень скоро", — подчеркнул Миронов.

Лидер "Справедливой России — За правду" не исключил, что в составе РФ Луганская и Донецкая области будут называться по-другому.

"В любом случае это исторически наша земля", — заключил политик.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что в текущих условиях вряд ли возможно организовать референдум о вхождении Донбасса в состав России.

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Автор: Юлия Миленина, Куратор: Любовь Степушова
Темы лнр донбасс сергей миронов леонид пасечник справедливая россия
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