Песков: провести референдум о присоединении Донбасса к РФ пока невозможно

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что в текущих условиях вряд ли возможно провести референдум о вхождении Донбасса в состав России, поскольку сначала необходимо обеспечить безопасность ДНР и ЛНР.

Ранее в беседе с РИА Новости глава международного комитета Госдумы и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что уже в июле в ДНР, ЛНР и Херсонской области могут пройти референдумы о присоединении к России.

Песков напомнил, что решения о референдумах принимаются не в Кремле.

"…Свою судьбу должны решать сами люди, которые живут на этих территориях. Именно они. Первое — это должно быть решение этих людей. И второе — для этого необходимо, конечно же, создать соответствующие условия", — сказал пресс-секретарь президента РФ.

По его словам, на фоне обстрелов Донбасса со стороны Вооружённых сил Украины и украинских националистов вряд ли можно готовить о проведении референдумов. Россия должны создать безопасные условия для организации подобных голосований, добавил Песков.