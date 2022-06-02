Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что в текущих условиях вряд ли возможно провести референдум о вхождении Донбасса в состав России, поскольку сначала необходимо обеспечить безопасность ДНР и ЛНР.
Ранее в беседе с РИА Новости глава международного комитета Госдумы и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что уже в июле в ДНР, ЛНР и Херсонской области могут пройти референдумы о присоединении к России.
Песков напомнил, что решения о референдумах принимаются не в Кремле.
"…Свою судьбу должны решать сами люди, которые живут на этих территориях. Именно они. Первое — это должно быть решение этих людей. И второе — для этого необходимо, конечно же, создать соответствующие условия", — сказал пресс-секретарь президента РФ.
По его словам, на фоне обстрелов Донбасса со стороны Вооружённых сил Украины и украинских националистов вряд ли можно готовить о проведении референдумов. Россия должны создать безопасные условия для организации подобных голосований, добавил Песков.
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