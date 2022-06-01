Лидер ЛДПР Слуцкий: Херсонская область и ЛДНР могут войти в состав РФ уже в июле

Глава международного комитета Госдумы и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что уже в июле в ДНР, ЛНР и Херсонской области могут пройти референдумы о присоединении к России.

"Не исключаю что это может произойти уже в июле, не буду предсказывать, где это будет происходить, но предполагаю, что освобожденные территории проведут референдум более или менее одновременно. Это было бы логично. Рассчитываю, что это может произойти уже в июле", — сообщил Слуцкий в беседе с РИА Новости.

В среду, 1 июня сенатор от Крыма Сергей Цеков назвал Донбасс, Херсон и Запорожье "изначально русскими территориями". Он предположил, что референдумы о присоединении к РФ пройдут в этих регионах в течение года. По словам сенатора, ЛНР, ДНР, Херсонская и Запорожская области сами смогут восстановить разрушенную инфраструктуру, поскольку они являются регионами-донорами, из которых "всё высасывала Западная Украина". Также Цеков призвал не оставлять в беде жителей Харькова и Изюма.