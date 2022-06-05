WP: Байдена может устроить разделение Украины по "корейскому сценарию"

Вашингтон и, в частности, президента США Джо Байдена может устроить "корейский сценарий" разделения Украины на две страны, считает американский эксперт по международным отношениям Дэвид Игнатиус.

По его мнению, американские власти "посодействовали" разделению Кореи на северную и южную и теперь то же самое может произойти с Незалежной.

"Война на Украине, с её порочными колебаниями в темпе конфликта, может переходить от кипучего оптимизма по поводу неповиновения Украины к фазе, которая ближе к долгой, изнурительной рутине Корейской войны", — написал Игнатиус для The Washington Post .

Как пояснил международный эксперт, в период "корейского конфликта", так же как и сейчас на Украине, США рассчитывают сдержать боевые действия исключительно внутри страны.

"Тупиковая ситуация даст Украине время, ужасной ценой, определить, есть ли у неё воля пережить русских, пока не появятся политически приемлемые условия", — резюмировал эксперт.