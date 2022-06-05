Из-за участившихся запусков баллистических ракет КНДР в сторону Японского моря, представители Индо-Тихоокеанского командования Вооружённых сил США заявили, что готовы обеспечить безопасность Токио и Южной Кореи.
Согласно сообщению, ракетные испытания не несут угрозы самой Америке, однако дестабилизируют ситуацию в регионе.
"Приверженность США обеспечению защиты Республики Кореи и Японии остаётся неизменной", — говорится в заявлении.
Накануне Северная Корея вновь запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря. По информации местных СМИ, снаряд не нанёс никаких повреждений и упал вне исключительной экономической зоны, определённой Японией.
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