США пообещали защитить Японию и Южную Корею от КНДР

Из-за участившихся запусков баллистических ракет КНДР в сторону Японского моря, представители Индо-Тихоокеанского командования Вооружённых сил США заявили, что готовы обеспечить безопасность Токио и Южной Кореи.

Согласно сообщению, ракетные испытания не несут угрозы самой Америке, однако дестабилизируют ситуацию в регионе.

"Приверженность США обеспечению защиты Республики Кореи и Японии остаётся неизменной", — говорится в заявлении.

Накануне Северная Корея вновь запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря. По информации местных СМИ, снаряд не нанёс никаких повреждений и упал вне исключительной экономической зоны, определённой Японией.