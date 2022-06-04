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Автор Ольга Лебедева

Пацифистской политике Японии пришёл конец

Мир

Япония планирует ослабить свои ограничения на экспорт вооружений в десяток стран, поскольку стремится повысить конкурентоспособность отечественных производителей вооружений и одновременно развивать более тесные оперативные связи со своими союзниками.

Пацифистской политике Японии пришёл конец

Как сообщает South China Morning Post, в связи с ростом проблем безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе и конфликтом на Украине правительство премьер-министра Фумио Кисиды заинтересовано в повышении возможностей отечественных производителей оружия. Вполне вероятно, что до конца финансового года — марта 2023-го — будут изменены правила, которые в настоящее время ограничивают продажу вооружений другим странам только нелетальным оборудованием.

По мнению аналитиков, общественность поддержит правительство, поскольку "все более напористый Китай" и ядерная Северная Корея усиливают напряженность в регионе.

Новая стратегия национальной безопасности

На прошлой неделе газета Nikkei сообщила, что Токио намерен разрешить экспорт боевых самолетов, ракет и других систем вооружения в такие страны, как США, Великобритания, Германия, Франция, Австралия и Индия. Ограничения также будут сняты для стран Юго-Восточной Азии, таких как Вьетнам, Таиланд, Индонезия, Филиппины и Малайзия.

  • До текущего момента японские производители военной техники могли продавать её только вооруженным силам Японии.

Однако ситуация изменилась в 2014 году, когда разрешили вывоз бронежилетов, касок, медицинского оборудования для боя, радиолокационных систем, патрульных кораблей и судов для минно-розыскных работ, хотя запрет на смертоносное оружие остался.

Новые "правила игры" будут изложены в новой Стратегии национальной безопасности, которая будет обнародована до конца этого года.

Толчок для развития оборонной промышленности

По словам Ре Хината-Ямагути из Исследовательского центра науки и передовых технологий Токийского университета, у Японии есть несколько причин отказа от пацифистки политики. Но основная — стимулировать развитие национальной оборонной промышленности, единственным клиентом которой является сейчас только собственная армия. Что крайне невыгодно и заставляет предприятия перепрофилироваться.

Специалист отметил, что конфликт на Украине "послужил своего рода катализатором, и сейчас есть спрос на "военное оборудование", но японские компании по-прежнему ограничены в том, что они могут экспортировать, что правительство считает "неправильным".

Что может помешать

Многие японские производители оборудования пользуются хорошей репутацией за надежность и высокое качество своей продукции, такой как дизель-электрические подводные лодки. Кроме того, японские компании пользуются прочной репутацией в области электроники, оборудования связи, робототехники и современных компонентов истребителей последнего поколения. Но для выхода на мировой рынок два препятствия:

  1. японское оборудование очень дорогое по сравнению с иностранными конкурентами, и многие страны, желающие переоснастить свои ВС будут выбирать оружие подешевле, покупая его у США, Великобритании, России, Китая или Южной Кореи;
  2. "неофиты" рынка — японские производители — не смогут быстро наращивать производство для удовлетворения заказов.

Однако, как отметил Хината-Ямагути, "японское общественное мнение все больше понимает, что угрозы национальной безопасности страны множатся и что логика разрешения экспорта обоснована":

"Ситуация на Украине изменила образ мышления людей, и теперь подавляющее большинство японцев признают необходимость укрепления оборонительного потенциала страны и более тесного сотрудничества с союзниками".

ДЛЯ СВЕДЕНИЯ

  • После поражения во Второй мировой войне Токио был вынужден принять в 1947 году Конституцию, которая ограничивает военные действия страны строгими рамками "самообороны" и устанавливает множество ограничений при выделении ресурсов на военный сектор
  • Вступивший в силу в 1960 году Договор о взаимном сотрудничестве и безопасности между Вашингтоном и Токио гарантирует защиту азиатской страны от любых нападений в обмен на размещение американских военных баз.
  • В мае 2021 года комиссия по обороне правящей Либерально-демократической партии Японии одобрила предложение "сильно" увеличить военный бюджет. И в декабре прошлого года Кабинет Министров Кисиды утвердил оборонный бюджет на 2022 финансовый год в размере $47 млрд. — около 0,95% от ВВП.

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