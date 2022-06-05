WP: в ЕС началась паника из-за успеха РФ в ДНР — "Байдену пришлось успокаивать"

Президенту США Джо Байдену пришлось успокаивать запаниковавших лидеров стран Евросоюза из-за ситуации в Донбассе. Согласно сообщению, европейские политики призвали уладить конфликт "любой ценой" на фоне продвижения ВС РФ в регионе.

На фоне этого, многие представители стран ЕС пытались пересмотреть решение по нефтяному эмбарго против России и отправке оружия Незалежной.

"Самой неотложной задачей для Байдена стала необходимость успокоить запаниковавших европейских союзников, которые заговорили о мире любой ценой, испугавшись издержек затяжного конфликта", — написал колумнист Дэвид Игнатиус в статье для The Washington Post.

Впрочем, как указывает издание, Байдену всё же удалось побороть панику среди лидеров Евросоюза и они ввели эмбарго на морские поставки российской нефти, а немецкие власти "отважились" на поставку Украине тяжёлого вооружения.