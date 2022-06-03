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Автор Юлиана Смирнова

Дмитрий Медведев: Россия ведёт на Украине ограниченную по целям СВО

Мир

Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия ведёт на Украине ограниченную по целям специальную военную операцию (СВО), а не войну.

Дмитрий Медведев: Россия ведёт на Украине ограниченную по целям СВО

По словам Медведева, то, что происходит на Украине, идёт по определённому сценарию. В интервью катарскому телеканалу Al Jazeera Медведев объяснил, что Россия поставила чёткие цели: защитить граждан Донецкой и Луганской республик, уничтожить милитаристскую машину и провести денацификацию. Замглавы Совета безопасности заявил, что цели этой операции ограничены.

Медведев подчеркнул, что операция проходит в основном с применением высокоточного оружия. ВС РФ уничтожают только военные объекты, и союзные силы стараются минимизировать угрозу разрушений гражданских объектов.

"Российские войска стараются в самой минимальной степени угрожать гражданским объектам. Мы стараемся действовать таким образом, чтобы всё, что происходило, касалось только Вооружённых сил Украины, и поэтому то, что осуществляется нашими войсками, и получило название специальной военной операции", — сказал Медведев.

Медведев заявил, что в ответ на СВО Запад во главе с США объявили Москве proxy war, поставляя на Украину огромное количество оружия. По его мнению, НАТО старается поддерживать на Украине милитаристские настроения. Он подчеркнул, что интересы Европы и США никак не пострадали бы из-за СВО РФ.

"С Украины уже уехали шесть миллионов человек, и значительную часть ответственности за то, что произошло, несут теперь и вот эти страны", — резюмировал Медведев.

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Автор: Юлиана Смирнова, Куратор: Любовь Степушова
Темы дмитрий медведев
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