Дмитрий Медведев: Россия ведёт на Украине ограниченную по целям СВО

Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия ведёт на Украине ограниченную по целям специальную военную операцию (СВО), а не войну.

По словам Медведева, то, что происходит на Украине, идёт по определённому сценарию. В интервью катарскому телеканалу Al Jazeera Медведев объяснил, что Россия поставила чёткие цели: защитить граждан Донецкой и Луганской республик, уничтожить милитаристскую машину и провести денацификацию. Замглавы Совета безопасности заявил, что цели этой операции ограничены.

Медведев подчеркнул, что операция проходит в основном с применением высокоточного оружия. ВС РФ уничтожают только военные объекты, и союзные силы стараются минимизировать угрозу разрушений гражданских объектов.

"Российские войска стараются в самой минимальной степени угрожать гражданским объектам. Мы стараемся действовать таким образом, чтобы всё, что происходило, касалось только Вооружённых сил Украины, и поэтому то, что осуществляется нашими войсками, и получило название специальной военной операции", — сказал Медведев.

Медведев заявил, что в ответ на СВО Запад во главе с США объявили Москве proxy war, поставляя на Украину огромное количество оружия. По его мнению, НАТО старается поддерживать на Украине милитаристские настроения. Он подчеркнул, что интересы Европы и США никак не пострадали бы из-за СВО РФ.

"С Украины уже уехали шесть миллионов человек, и значительную часть ответственности за то, что произошло, несут теперь и вот эти страны", — резюмировал Медведев.