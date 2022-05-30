Медведев посоветовал критикам СВО РФ поскорее уезжать в Германию

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев посоветовал критикам СВО поскорее уезжать в Германию.

По словам Медведева, критикам специальной военной операции (СВО) РФ на Украине лучше побыстрее уезжать из России и не возвращаться. Так Медведев прокомментировал заявление Берлина, что они готовы упростить въезд не согласным с СВО россиянам. Ранее в Германии заявили, что они намерены содействовать переезду российских ученых, сотрудников негосударственных СМИ, НКО и политиков, которые несогласны с действиями властей РФ.

"Пусть такие едут к немцам как можно скорее. И желательно безвозвратно под страхом уголовной ответственности за фейки о Вооружённых силах.", — заявил Медведев.

Медведев напомнил, что в России есть закон о распространении фейковой информации и тем несогласным, кто собирается уехать и желает своей стране поражения в СВО, лучше не возвращаться. При этом он заявил, что, возможно, российским властям стоит задуматься над ответом Германии и упростить иностранцам въезд в Россию.

"Может быть, стоит подумать о льготном въезде в Россию всех, кто активно выступает в Германии и не только против украинского варианта ливерной колбасы (Шольца и ко) и подобных европейских деятелей", — предложил Медведев.