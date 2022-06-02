Rzeczpоspolita: поддержка украинских беженцев в Польше подходит к концу

Власти Польши намерены лишить ежедневного пособия большую часть украинских беженцев. Об этом пишет Rzeczpоspolita со ссылкой на заявление заместителя министра внутренних дел и администрации, уполномоченного правительства по делам беженцев Павла Шефернакера.

По его словам, с 1 июля 2022 года в законную силу вступит решение, согласно которому многие украинцы перестанут получать социальную помощь в Польше. Пособие будут выдавать лишь инвалидам, беременным и многодетным женщинам из числа беженцев.

Как пояснил Шефернакер, Польша хочет, чтобы беженцы начали зарабатывать и обеспечивать свои потребности самостоятельно.

Польский профессор Пётр Длугош, комментируя это решение, подчеркнул: украинцев вынуждают вернуться на родину.

"Это решение в какой-то мере показывает, что поддержка подходит к концу, пора возвращаться на Украину", — сказал он.

Ранее Польша запросила у Евросоюза свыше 2 миллиардов евро для покрытия расходов, связанных с украинскими беженцами.