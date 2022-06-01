EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Камиль Джабраилов

"Содом и Гоморра": американцы раскритиковали армию Украины за единорогов

Мир

Читатели американского издания Breitbart раскритиковали служащих в украинской армии представителей секс-меньшинств с единорогами на форме. Они отметили, что Украина "превращается в Содом и Гоморру".

"Содом и Гоморра": американцы раскритиковали армию Украины за единорогов

Американцы отреагировали на материал о представителях ЛГБТ-сообщества в рядах ВСУ, которые хотят выделиться и размещают шевроны с изображением единорога.

Читатели издания обвинили героев статьи в продажности и заявили, что выступают против поддержки страны, где в армии служат "фрики" и "дегенераты".

"Очевидно, Украина превращается в Содом и Гоморру", — написал один из читателей.

"Эти извращенцы превратили всю планету в одного гигантское шоу фриков", — отметил другой.

"США выбрали неправильную сторону. Я не могу поддерживать сторону психов и содомитов-дегенератов", — заявил читатель.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Автор: Камиль Джабраилов, Куратор: Любовь Степушова
Темы сша всу
Новости
Рекорд в беге установил 95-летний красноярец
Картаполов: ВС РФ почти перестали нести потери на Украине, сменив тактику
Сенатор Цеков: Херсон и Запорожье — изначально русские территории
Северодонецк почтии взят: боевики бежали в промзону и планируют теракт
"Содом и Гоморра": американцы раскритиковали армию Украины за единорогов
Лидер ЛДПР Слуцкий: Херсонская область и ЛДНР могут войти в состав РФ уже в июле
Лавров: "Нельзя позвонить странам Запада доминировать на мировой арене"
Эксперт: "Дания перейдёт на закупку российского газа у Германии"
Леонков оценил решение Германии поставить на Украину системы ПВО IRIS-T
Daily Mail: 9-летний сын Зеленского помогает вести боевые действия в Донбассе
Популярное
Мир. Новости мира
Волкер: РФ совершила стратегическую ошибку, бросив все силы на Северодонецк

Волкер уверен, что российская армия зря направила все силы на Северодонецк.

Волкер: РФ совершила стратегическую ошибку, бросив все силы на Северодонецк
Le Figaro: ВСУ выстоят перед ВС РФ, если Путин не объявит мобилизацию
Мир. Новости мира
Le Figaro: ВСУ выстоят перед ВС РФ, если Путин не объявит мобилизацию
Мир. Новости мира
Велимамедов: ВС России сменили тактику наступления в ходе СВО на Украине
Силовые структуры
ВСУ: причиной провала атаки на Херсон стали секретные прыгающие мины ВС РФ
Людмила Черткова Когда историю заменяет мифология, получается Украина Людмила Черткова Ольга Лазарева Расследование работы Форин-офиса в России продолжается: названы ещё 59 имён агентов влияния Ольга Лазарева Любовь Степушова Иран наказал Грецию и США за пиратство. России надо делать выводы Любовь Степушова
Силовые структуры
Истребители НАТО появились над островом Змеиный
Силовые структуры
Польский наёмник-снайпер занял позицию на куполе церкви в посёлке Дробышево
Военные морской пехоты ВМС ВСУ отказались воевать с ВС РФ из-за больших потерь
Силовые структуры
Военные морской пехоты ВМС ВСУ отказались воевать с ВС РФ из-за больших потерь
Последние материалы
Елена Санаева. Для меня люди, вынесшие войну на своем хребте, святы
Эксперт: "Дания перейдёт на закупку российского газа у Германии"
Леонков оценил решение Германии поставить на Украину системы ПВО IRIS-T
Daily Mail: 9-летний сын Зеленского помогает вести боевые действия в Донбассе
Военный аналитик Герасимов о поставках РСЗО Киеву: хотят напугать Россию
"Мы увидели их настоящее лицо": болгар возмутила неблагодарность украинцев
Сладков: "Был уверен, что "Азов"* сдаваться не будет"
Глава офиса Зеленского сообщил о потерях Украины: 35% ВВП и 200 заводов
Разочарованные в СВО американские снайперы драпают с Украины
Хотылев: ВСУ обречены, потому что не знакомы с оружием западного производства
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников