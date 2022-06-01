"Содом и Гоморра": американцы раскритиковали армию Украины за единорогов

Читатели американского издания Breitbart раскритиковали служащих в украинской армии представителей секс-меньшинств с единорогами на форме. Они отметили, что Украина "превращается в Содом и Гоморру".

Американцы отреагировали на материал о представителях ЛГБТ-сообщества в рядах ВСУ, которые хотят выделиться и размещают шевроны с изображением единорога.

Читатели издания обвинили героев статьи в продажности и заявили, что выступают против поддержки страны, где в армии служат "фрики" и "дегенераты".

"Очевидно, Украина превращается в Содом и Гоморру", — написал один из читателей. "Эти извращенцы превратили всю планету в одного гигантское шоу фриков", — отметил другой. "США выбрали неправильную сторону. Я не могу поддерживать сторону психов и содомитов-дегенератов", — заявил читатель.