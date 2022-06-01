Москва не верит заявлениям главы украинского государства Владимиру Зеленскому о том, что Украина не станет атаковать РФ при помощи реактивных систем залпового огня США.
"Кремль не верит заявлениям Зеленского о том, что Киев не собирается атаковать территорию РФ с помощью американских РСЗО", — заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
По его словам, российские военные принимают все меры для минимизации рисков в случае получения Украиной американских систем залпового огня.
Кроме того, Песков добавил, что Вашингтон своими поставками оружия на Украину целенаправленно и старательно подливают масло в огонь происходящего в стране и они не способствуют мирным переговорам двух стран.
Ранее глава США Джо Байден заявил, что Вашингтон поставит Украине более продвинутые ракетные системы и боеприпасы, которые позволят им более точно поражать ключевые цели на поле боя.
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