Песков: "Кремль не верит, что Киев не будет атаковать Россию РСЗО США"

Москва не верит заявлениям главы украинского государства Владимиру Зеленскому о том, что Украина не станет атаковать РФ при помощи реактивных систем залпового огня США.

"Кремль не верит заявлениям Зеленского о том, что Киев не собирается атаковать территорию РФ с помощью американских РСЗО", — заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

По его словам, российские военные принимают все меры для минимизации рисков в случае получения Украиной американских систем залпового огня.

Кроме того, Песков добавил, что Вашингтон своими поставками оружия на Украину целенаправленно и старательно подливают масло в огонь происходящего в стране и они не способствуют мирным переговорам двух стран.

Ранее глава США Джо Байден заявил, что Вашингтон поставит Украине более продвинутые ракетные системы и боеприпасы, которые позволят им более точно поражать ключевые цели на поле боя.