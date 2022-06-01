Макгрегор: "США столкнулись с полным армагеддоном на Востоке Украины"

Экс-советник американского министра обороны Дуглас Макгрегор считает, что США после призывов воевать до последнего украинца столкнулись с решающей битвой добра и зла на Востоке Украины.

"Мы призывали украинцев умирать в большем количестве. Мы сказали их правительству, что поддержим их. И мы действительно послали им огромную помощь, и мы отговорили их от переговоров с русскими. И что в итоге? Они столкнулись с полным армагеддоном на Востоке Украины", — отметил он.

По его словам, Белый дом и Пентагон долгое время вынашивал идею сделать из Западной Украины подобие Афганистана, чтобы русские погрязли в бесконечной войне.

"Но Западная Украина — это не Афганистан. Там открытая местность и там нет гор, нет пещер, нет мест где можно прятаться и русские могут просто прочесать всю эту местность ракетным огнем и артиллерией", — отметил Макгрегор.

Ранее он заявил, что в возможных планах администрации США во главе с президентом Джо Байденом втянуть НАТО в конфликт с Россией. Триггером может стать вторжение Польши на Западную Украину.