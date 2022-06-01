Пытаясь зарабатывать себе на жизнь в Европе, украинские беженцы готовы браться за любую работу. В том числе собирать руками окурки с газонов.
Граждане Украины уже долгое время выезжали в Восточную Европу, чтобы в качестве гастарбайтеров зарабатывать на сезонном сборе клубники. Сейчас украинцев в Польше стало настолько много, что клубники на всех не хватает.
В соцсетях распространяется видео с молодой украинской беженкой, которая собирает руками окурки возле турецкой закусочной в Варшаве. Стоит отметить, что из всей спецодежды на украинке лишь полиэтиленовые перчатки. Сама девушка со смехом называет своё занятие "бизнесом".
Молодой человек за кадром заверяет соотечественников, что по приезду в Польшу их ждёт та же участь.
"Собирать бычки — вот перспективы для украинцев тут", — резюмирует автор ролика.
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