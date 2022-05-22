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Автор Антон Уткин

В Европе назревает социальный бунт из-за украинских беженцев

Мир

Огромное количество беженцев из Украины уже стало причиной экономических и социальных проблем в Европе. В ближайшее время ситуация будет только ухудшаться.

В Европе назревает социальный бунт из-за украинских беженцев

Украинские беженцы прославились в европейских странах своим хамством, а также порчей чужого имущества. Они заставляют окружающих общаться с ними на "мове", уродуют машины, имеющие отношение к России, срывают и жгут российские флаги.

Очередной поджог российского триколора закончился масштабным пожаром. Огонь уничтожил дом, которые предоставили украинцам.

Пока вежливость не позволяет европейцам ставить граждан Украины на место, считает журналистка Юлия Витязева. Но такое положение вещей скоро изменится.

"Украинцы наглеют с каждым днем. Мантра: "нам все должны" очень пагубно влияет, она провоцирует на неадекватные поступки", — отметила корреспондент.

Витязева уверена, что уже в скором времени по всей Европе начнут вспыхивать социальные бунты. Западным налогоплательщикам надоели украинцы: их встречают, помогают, расселяют, но не видят за это благодарности.

"Слава богу, что в Россию приезжают беженцы из Донбасса — люди трудолюбивые. Они с первых дней спрашивают, где можно найти работу", — порадовалась журналистка.

Выбравшие Запад украинцы рассчитывают на пособие, тогда как приехавшие в Россию предпочитают сами зарабатывать себе на жизнь.

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Автор: Антон Уткин, Куратор: Любовь Степушова
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