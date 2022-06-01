Арестович упрекнул ФРГ в заработке на украинцах и сосисках: "А где наше оружие?"

Советник Офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексей Арестович обратился к немецкому правительству держа картошку фри в руках с баварскими сосисками и потребовал от Германии оружие. Примечательно, что в "кулёчки" с фастфудом он почему-то воткнул флаг Бельгии, а не ФРГ.

Арестович обратился лично к канцлеру Германии Олафу Шольцу и заявил, что Украина пополняет бюджет ФРГ, подразумевая покупку еды, которую он держал в руках.

"Пане Шольц! Тут Украина пополняет ваш немецкий бюджет. А где наше оружие?", — поинтересовался Арестович.

Как пишет Страна.ua, они обратились к советнику и уточнили, в курсе ли он, что флаг всё же бельгийский, а не немецкий?

"А сосиски чьи? — Баварские", — объяснил журналистам свою логику советник Офиса президента.