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Автор Екатерина Широкова

Арестович упрекнул ФРГ в заработке на украинцах и сосисках: "А где наше оружие?"

Мир

Советник Офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексей Арестович обратился к немецкому правительству держа картошку фри в руках с баварскими сосисками и потребовал от Германии оружие. Примечательно, что в "кулёчки" с фастфудом он почему-то воткнул флаг Бельгии, а не ФРГ.

Арестович обратился лично к канцлеру Германии Олафу Шольцу и заявил, что Украина пополняет бюджет ФРГ, подразумевая покупку еды, которую он держал в руках.

"Пане Шольц! Тут Украина пополняет ваш немецкий бюджет. А где наше оружие?", — поинтересовался Арестович.

Как пишет Страна.ua, они обратились к советнику и уточнили, в курсе ли он, что флаг всё же бельгийский, а не немецкий?

"А сосиски чьи? — Баварские", — объяснил журналистам свою логику советник Офиса президента.

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Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Любовь Степушова
украина олаф шольц
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