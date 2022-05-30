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Автор Максим Александров

Арестович пообещал устроить "показательную истерику", если США не дадут РСЗО

Мир

Советник главы Офиса Зеленского Алексей Арестович прокомментировал заявление президента США Джозефа Байдена относительно непоставок ракет большой дальности на Украину. У США есть высокоточные ракеты с дальностью стрельбы 300 км и ракеты с дальностью 70 км (аналог "Смерча" и "Урагана"), отметил он в интервью.

Арестович пообещал устроить "показательную истерику", если США не дадут РСЗО

Заявление Байдена означает, что Украине не дадут ракеты дальностью до 300 км, считает советник. Но Украине хватит с головой и 70 км, добавил он.

Арестович также пояснил, что речь идёт о ракетах, а не о комплексах для стрельбы этими ракетами. По его мнению, решение о комплексах будет приниматься в ближайшее время, и тогда станет понятно, поставляют их или нет.

"Не дадут — тогда устроим образцово-показательную истерику", — заявил советник.

Ранее военный корреспондент Юрий Котенок объяснил, на какую хитрость могут пойти США с поставками Киеву РСЗО без ракет.

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Автор: Максим Александров, Куратор: Любовь Степушова
Темы сша киев россия украина владимир зеленский
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