Арестович пообещал устроить "показательную истерику", если США не дадут РСЗО

Советник главы Офиса Зеленского Алексей Арестович прокомментировал заявление президента США Джозефа Байдена относительно непоставок ракет большой дальности на Украину. У США есть высокоточные ракеты с дальностью стрельбы 300 км и ракеты с дальностью 70 км (аналог "Смерча" и "Урагана"), отметил он в интервью.

Заявление Байдена означает, что Украине не дадут ракеты дальностью до 300 км, считает советник. Но Украине хватит с головой и 70 км, добавил он.

Арестович также пояснил, что речь идёт о ракетах, а не о комплексах для стрельбы этими ракетами. По его мнению, решение о комплексах будет приниматься в ближайшее время, и тогда станет понятно, поставляют их или нет.

"Не дадут — тогда устроим образцово-показательную истерику", — заявил советник.

Ранее военный корреспондент Юрий Котенок объяснил, на какую хитрость могут пойти США с поставками Киеву РСЗО без ракет.