Немецкий генерал Катер: Донбасс будет взят за несколько дней или недель

Отставной немецкий генерал Роланд Катер заявил, что Россия не удовлетворится взятием под контроль Донбасса, и следующей целью российской армии станет сухопутный коридор в Крым.

"Когда они (русские. — Прим. ред.) возьмут под контроль Донбасс, а, по моей оценке, это вопрос дней, в лучшем случае — недель, они не удовлетворятся этим и будут продолжать", — сказал Катер в эфире телеканала Welt.

Военный эксперт добавил, что Россия будет укреплять сухопутный коридор в Крым, а также Мариуполь и другие портовые города.

Ранее бывший военный разведчик США Скотт Риттер сказал, что Россия должна довести до логического завершения процесс денацификации Украины, чтобы сменить украинского президента Владимира Зеленского и его режим на более вменяемое политическое руководство, которое ликвидирует неонацистскую идеологию из сознания нации.