Зеленский: "На Донбассе собран максимум боевой мощи армии РФ"

Владимир Зеленский перечислил населённые пункты, на которые, по его мнению, направлена вся боевая мощь российской армии.

Президент Украины назвал "мишени" вооружённых сил России.

"На Донбассе собран максимум боевой мощи российской армии. Северодонецк, Лисичанск, Бахмут, Авдеевка, Курахово, Славянск остаются для них ключевыми мишенями на этом направлении", — сказал украинский лидер.

Зеленский объяснил, что из-за того, что Россия заблокировала порты страны, Украина не можем отправить на экспорт 22 миллиона тонн зерновых.

"Блокирование Россией нашего экспорта дестабилизирует ситуацию в глобальном масштабе. Дорожает продовольствие в разных странах и возникает угроза голода", — сказал глава Украины.

Зеленский уверен, что Европе придётся отказаться от российской нефти, так как от этого решения зависит энергетическая независимость европейцев.

Ранее президент Украины обвинил главу СБУ Харьковской области в том, что он не защищал города, а думал только о себе лично.