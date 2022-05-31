Бывший военный разведчик США заявил, что России придется свергнуть Зеленского

Россия должна довести до логического завершения процесс денацификации Украины, сменив президента Владимира Зеленского и его режим на что-то более вменяемое.

Американский военный разведчик Скотт Риттер заявил в своем комментарии для издания "Consortium News”, что много лет Украина пестовала идеологию националиста Степана Бандеры, под чьим флагом были убиты сотни тысяч евреев, цыган, поляков и русских.

Именно поэтому от России требуется отстранение правительства Зеленского от власти и замены его новым политическим руководством, которое способно реально помочь в ликвидации этой реанимированной неонацистской мифологемы из сознания нации и страны.

Риттер ранее пояснял, что Украина уже стратегически проиграла, и продолжение этой войны гарантирует ей поражение, потерю территориальной целостности и жизней тысяч жителей. Необходимо заканчивать с этим прямо сейчас.

Если бы Зеленский сдался, гарантировал нейтралитет от НАТО и денацификацию, то может, Россия и остановилась, взяв только Крым, Донбасс и Мариуполь. Украинская власть получила бы большую часть страны нетронутой, и спасла десятки тысяч жизней солдат и мирных жителей, пояснил эксперт.

Делать этого, разумеется, никто не стал.

После бесславного конца истории "Азовстали" украинские военные стали понимать, что Зеленский в принципе не способен выполнять функцию "верховного главнокомандующего”, так как не свободен в решениях от слова "совсем".

Начали циркулировать слухи о том, что готовится замена Зеленского на Притулу, поскольку президент не скрывает намерения назначить нескольких генералов генштаба крайними и повесить на них всех собак. Так что решение о смене режима выглядит даже в теории не хуже всего остального.

К тому же, Риттер и ранее писал, что действия американцев в регионе изначально не являлись актом гуманизма и поддержкой несчастной жертвы во имя демократии. США ведут на Украине войну на истощение России. Об этом они уже официально заявляли, и никакие действия Кремля не станут уникальными в отношении "западных партнеров”, приложивших руку ко всему, что происходит в этой стране с 2012–2014 года. Включая, как раз, смену высшего руководства.

Напомним, Россия начала СВО на Украине 24 февраля по приказу президента России Владимира Путина для прекращения геноцида русских со стороны националистов. Запад данные цели проигнорировал и встал на сторону Украины.

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