Киев ответил на предложение Турции о переговорах "на троих": если Путин согласен

Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Сергей Никифоров заявил, что власти Незалежной готовы рассмотреть предложение Турции провести переговоры с Россией в формате "трёх сторон".

Как подчеркнул Никифоров, диалог станет возможным к рассмотрению Киева, только если на него согласится президент России Владимир Путин.

"Насколько это соответствует действительности, не могу сказать — эти договорённости происходили между президентом Турции и России. А что касается позиции Офиса президента Украины, если президент России даст своё согласие, мы тоже рассмотрим такое предложение", — пояснил Никифоров в интервью "Стране.ua".

Ранее стало известно о том, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил провести телефонные переговоры в формате трёх участников. То есть:

Владимир Путин,

Владимир Зеленский,

Реджеп Тайип Эрдоган.

Однако до конца непонятно, состоится ли формат "трёх", однако известно, что сегодня, 30 мая, пройдут телефонные переговоры президентов России и Турции.