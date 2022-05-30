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Автор Екатерина Широкова

Киев ответил на предложение Турции о переговорах "на троих": если Путин согласен

Мир

Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Сергей Никифоров заявил, что власти Незалежной готовы рассмотреть предложение Турции провести переговоры с Россией в формате "трёх сторон".

Киев ответил на предложение Турции о переговорах "на троих": если Путин согласен

Как подчеркнул Никифоров, диалог станет возможным к рассмотрению Киева, только если на него согласится президент России Владимир Путин.

"Насколько это соответствует действительности, не могу сказать — эти договорённости происходили между президентом Турции и России. А что касается позиции Офиса президента Украины, если президент России даст своё согласие, мы тоже рассмотрим такое предложение", — пояснил Никифоров в интервью "Стране.ua".

Ранее стало известно о том, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил провести телефонные переговоры в формате трёх участников. То есть:

  • Владимир Путин,
  • Владимир Зеленский,
  • Реджеп Тайип Эрдоган.

Однако до конца непонятно, состоится ли формат "трёх", однако известно, что сегодня, 30 мая, пройдут телефонные переговоры президентов России и Турции.

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Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Любовь Степушова
Темы россия украина владимир путин владимир зеленский
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