Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Сергей Никифоров заявил, что власти Незалежной готовы рассмотреть предложение Турции провести переговоры с Россией в формате "трёх сторон".
Как подчеркнул Никифоров, диалог станет возможным к рассмотрению Киева, только если на него согласится президент России Владимир Путин.
"Насколько это соответствует действительности, не могу сказать — эти договорённости происходили между президентом Турции и России. А что касается позиции Офиса президента Украины, если президент России даст своё согласие, мы тоже рассмотрим такое предложение", — пояснил Никифоров в интервью "Стране.ua".
Ранее стало известно о том, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил провести телефонные переговоры в формате трёх участников. То есть:
Однако до конца непонятно, состоится ли формат "трёх", однако известно, что сегодня, 30 мая, пройдут телефонные переговоры президентов России и Турции.
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Масштабные учения Североатлантического альянса больше похожи на "неловкую" подготовку к конфронтации с Россией, считает военный эксперт.