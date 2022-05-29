Собчак о сорванных переговорах Путина и Зеленского: "Интересно, кто не захотел?"

Президент Турции сообщил, что переговоры Владимира Путина и Владимира Зеленского состоятся 30 мая. Дмитрий Песков опроверг заявление Реджепа Эрдогана.

Выяснилось, что Путин и Эрдоган побеседуют по телефону без участия Зеленского.

"Что ж, это было ожидаемо", — прокомментировала новость Ксения Собчак.

Журналитска отметила, что заявление Эрдогана о переговорах лидеров трёх стан "звучало странно".

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заверил, что переговоры будут двусторонними.

"Интересно, кто из двух не захотел?" — задалась вопросом Собчак.

Ранее Зеленский признал, что Украине и России придётся снова сесть за стол переговоров. Президент Украины считает, что стране удастся вернуть свои территории дипломатическим путём.