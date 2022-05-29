Президент Турции сообщил, что переговоры Владимира Путина и Владимира Зеленского состоятся 30 мая. Дмитрий Песков опроверг заявление Реджепа Эрдогана.
Выяснилось, что Путин и Эрдоган побеседуют по телефону без участия Зеленского.
"Что ж, это было ожидаемо", — прокомментировала новость Ксения Собчак.
Журналитска отметила, что заявление Эрдогана о переговорах лидеров трёх стан "звучало странно".
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заверил, что переговоры будут двусторонними.
"Интересно, кто из двух не захотел?" — задалась вопросом Собчак.
Ранее Зеленский признал, что Украине и России придётся снова сесть за стол переговоров. Президент Украины считает, что стране удастся вернуть свои территории дипломатическим путём.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Один из участников антифашисткого движения на Украине "Патриоты за жизнь" буквально случайно сумел спастись от сотрудников Службы безопасности страны.