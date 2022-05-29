Волонтёры НАТО привозили ВСУ книги о нетрадиционной ориентации в армию

Бывший десантник ВСУ из 79-ой бригады рассказал, что европейские волонтёры помимо продуктов и медикаментов привозили украинским военным книги о нетрадиционной ориентации.

"Я удивлялся, потому что некоторые десантники смотрели и читали эти книги. Таким образом европейцы хотели показать, что в НАТО военнослужащие-геи считались нормой. Я не считал это правильным", — цитирует его слова "Известия".

Также он рассказал, что украинские военные на данный момент находятся в Северодонецке ЛНР и несут огромные потери, нет связи, только в письменном виде, с командованием не могут контактировать и не знают, что им делать.

"Они не хотят сдаваться в плен, потому что украинская пропаганда говорит, что в плену пытают. Особенно, десантников!" — отметил военный.

В то же время он призвал ничего не бояться и смело сложить оружие, тем самым спасти свои жизни.