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Автор Елена Ивченко

Волонтёры НАТО привозили ВСУ книги о нетрадиционной ориентации в армию

Мир

Бывший десантник ВСУ из 79-ой бригады рассказал, что европейские волонтёры помимо продуктов и медикаментов привозили украинским военным книги о нетрадиционной ориентации.

Волонтёры НАТО привозили ВСУ книги о нетрадиционной ориентации в армию

"Я удивлялся, потому что некоторые десантники смотрели и читали эти книги. Таким образом европейцы хотели показать, что в НАТО военнослужащие-геи считались нормой. Я не считал это правильным", — цитирует его слова "Известия".

Также он рассказал, что украинские военные на данный момент находятся в Северодонецке ЛНР и несут огромные потери, нет связи, только в письменном виде, с командованием не могут контактировать и не знают, что им делать.

"Они не хотят сдаваться в плен, потому что украинская пропаганда говорит, что в плену пытают. Особенно, десантников!" — отметил военный.

В то же время он призвал ничего не бояться и смело сложить оружие, тем самым спасти свои жизни.

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Автор: Елена Ивченко, Куратор: Любовь Степушова
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