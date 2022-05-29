Киев вряд ли выйдет победителем из сложившегося конфликта на Украине, заявил бывший специальный помощник Рональда Рейгана Дуг Бэндоу. По его словам, американская сторона сильно переоценила возможности ВСУ и властей Незалежной.
Как подчеркнул Бэндоу, Киеву и США необходимо наладить диалог с Москвой и сесть за стол переговоров.
"Победа Украины вызывает сомнения. По-видимому, это маловероятно. Скорее всего, это даже невозможно", — написал экс-помощник Рейгана в колонке для American Conservative. — США должны настаивать на переговорах, предлагая поддержку Киеву в заключении мира и ослабляя санкции в отношении Москвы".
Однако Бэндоу отметил, что и российская сторона должна быть готова ответить компромиссом.
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