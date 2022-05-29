Экс-помощник Рейгана: победа Украины над Россией почти невозможна

Киев вряд ли выйдет победителем из сложившегося конфликта на Украине, заявил бывший специальный помощник Рональда Рейгана Дуг Бэндоу. По его словам, американская сторона сильно переоценила возможности ВСУ и властей Незалежной.

Как подчеркнул Бэндоу, Киеву и США необходимо наладить диалог с Москвой и сесть за стол переговоров.

"Победа Украины вызывает сомнения. По-видимому, это маловероятно. Скорее всего, это даже невозможно", — написал экс-помощник Рейгана в колонке для American Conservative. — США должны настаивать на переговорах, предлагая поддержку Киеву в заключении мира и ослабляя санкции в отношении Москвы".

Однако Бэндоу отметил, что и российская сторона должна быть готова ответить компромиссом.