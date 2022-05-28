Кедми о поставках Украине американских РСЗО: Израиль такого бы не потерпел

Израиль никогда бы не допустил поставок в какую-то страну оружия, представляющего угрозу его территории. Так прокомментировал намерение США поставить Украине РСЗО, способные нанести удар вглубь территории России, израильский политолог и военный эксперт Яков Кедми.

По его словам, в таких случаях Израиль чётко и ясно заявляет, что не допустит этого. И неважно, через какие страны эти ракеты идут, нравится это кому-то или нет — жизнь наших граждан важнее, заметил аналитик.

Он добавил, что именно для этого и существуют страна и армия.

"Я бы не объявлял — тысяча человек погибнет или один, неважно. Сам факт наличия такого оружия в соседней стране — это казус белли, мы не играем в формалистику, это достаточная причина, чтобы это оружие было уничтожено. Или когда оно прибудет, или когда его доставляют", — высказал своё мнение Кедми.

Он отметил, что решать, на территории какой страны будет уничтожено американское вооружение — Польши, Румынии или другой, предстоит России. Но Израиль на земле соседнего государства таких видов оружия не уничтоженными не потерпел бы, подчеркнул политолог.