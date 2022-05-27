Иран жёстко ответил Греции на задержание танкера РФ с иранской нефтью

Силы Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) задержали в Персидском заливе два греческих танкера. В Иране указали, что произошло это в ответ на действия греческих властей.

"ВМС КСИР сегодня в пятницу задержали два греческих нефтяных танкера в водах Персидского залива из-за незаконных действий со стороны властей Греции", - говорится в сообщении агентства Tasnim.

Танкер под российским флагом Lana, который перевозил иранскую нефть, был задержан у берегов Греции в середине апреля. Позднее власти Греции заявили, что передадут нефть с танкера США.

Сам же танкер пришлось освободить, поскольку он принадлежит компании, которая не попала под санкции.

В МИД Греции произошедшее в пятницу в Персидском заливе назвали эквивалентным актам пиратства. Хотя действия греческих властей в отношении российского танкера тоже вызывают вопросы.

Впрочем, заявления греческого МИДа на иранские власти явно впечатления не произвели. В Тегеране уже заявили, что по меньшей мере 17 греческих кораблей, которые находятся в настоящее время в районе Персидского залива, могут быть задержаны властями Ирана. В том случае, если деструктивные действия со стороны Греции будут продолжены.

Кроме того, в Иране требуют, чтобы Греция как можно скорее приняла меры по компенсации ущерба в отношении задержанного ею танкера с иранской нефтью.