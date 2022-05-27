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Автор Дмитрий Плотников

Арестович обратился к США: "Мы вам ещё нужны или уже не нужны?"

Мир

Украинская власть, как и украинская армия давно уже не надеются на себя. Надеются они только на Соединённые Штаты и их сателлитов.

Внештатный советник Офиса президента Украины Алексей Арестович в своём очередном видеоинтервью напрямую спросил кураторов из США, нужны ли украинцы ещё американцам или уже нет.

"Мы вам ещё нужны или уже не нужны?", — в частности, заявил Арестович, обращаясь к США.

Характерно, что накануне Арестович признал профессионализм российских военных, а также признал, что специальная операция России на Украине для киевского режима закончится плачевно.

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"Мы вам ещё нужны или уже не нужны?", — заявил Арестович, обращаясь к США.
Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Любовь Степушова
сша украина
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