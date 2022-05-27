Пушилин: жители Мариуполя не хотят восстанавливать завод "Азовсталь"

Мариупольцы выступают против восстановления "Азовстали" из-за вреда предприятия для экологии. Об этом заявил руководитель ДНР Денис Пушилин.

По его словам, комбинат "Азовсталь" не позволял Мариуполю стать курортным городом, хотя здесь есть неглубокое тёплое море с большим содержанием йода.

"Местные жители склоняются в большинстве своём к тому, что "Азовсталь" восстанавливать не нужно. Этот завод был основным загрязнителем окружающей среды", — сказал Пушилин в интервью РИА Новости.

Он добавил, что в последние годы в городе выросло число пациентов с онкологическими заболеваниями. Глава ДНР подчеркнул: Мариуполь строился без соблюдения экологических норм и без учёта "розы ветров". Как пояснил Пушилин, все загрязнения шли на город и море.

Политик отметил, что на месте "Азовстали" можно возвести технопарк, парковую зону или жилой массив. Окончательное решение, уточнил руководитель ДНР, будут принимать жители Мариуполя.