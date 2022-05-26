Reuters: США предупредили Киев, что обстрелы территории РФ чреваты эскалацией

Вашингтон предупредил Киев, что обстрелы территории России могут привести к эскалации конфликта.

Неназванные источники сообщили Reuters, что между представителями Украины и США произошли закрытые переговоры, на которых говорили про риск эскалации конфликта. Один из источников заявил, что у властей США есть опасения по поводу эскалации, но они не хотят слишком связывать руки украинским военным в использовании того оружия, которое было им передано.

"Мы опасаемся возможной эскалации конфликта, но при этом не хотим устанавливать географические ограничения или слишком связывать руки ВСУ в использовании того, что мы им поставляем", — отметил источник Reuters.

Другой источник сообщил, что у стран есть взаимное понимание того, в какой мере ВСУ могут использовать поставляемое им вооружение.