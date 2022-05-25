Армия Украины снова обстреляла Белгородскую область: есть раненый

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что село Журавлёвка в Белгородской области снова подверглось обстрелу со стороны Украины.

Один человек получил ранение. Сейчас ему оказывают медпомощь.

В середине мая руководство Белгородской области сообщило, что в результате атак армии Украины по приграничным районам региона были повреждены 280 домов и 85 транспортных средств.

Ранее ВСУ обстреляли населённый пункт Солохи, в результате чего погиб 18-летний Руслан Нефёдов. Инцидент произошёл 11 мая. На похоронах молодого человека присутствовал губернатор Гладков. С начала спецоперации от обстрелов украинских военных пострадали 15 россиян в приграничных с Украиной районах РФ.