В Белгородской области хоронят студента, погибшего при обстреле

Восемнадцатилетний студент Руслан Нефедов погиб 11 мая при обстреле села Солохи в Белгородской области. В пятницу, 13 мая, молодого парня хоронят. Выразить сочувствие родным и близким Нефедова приехал глава региона Вячеслав Гладков, сообщает bel.ru.

"Невозможно подобрать слова поддержки, чтобы попытаться заглушить материнскую боль. А видя и слыша, как от боли и крика разрывается материнское сердце, трудно сдерживать слёзы. Вместе с семьёй скорбит всё село, весь район и вся Белгородская область. Светлая и добрая память Руслану", — выразил соболезнования он.

Ранее стало известно, что число пострадавших в результате обстрела белгородского села Солохи со стороны Украины достигло семи человек, об этом заявил глава региона. Украинские вооружённые силы обстреляли село вечером 11 мая. По данным Гладкова, в результате обстрела погиб один человек.

По приказу президента России Владимира Путина 24 февраля началась российская спецоперация на Украине, направленная на защиту Донбасса. Это решение было принято главой государства после обращения к России за помощью глав ДНР и ЛНР.