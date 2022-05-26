1945: Россия и КНР сделали США серьёзное предупреждение на фоне саммита в Японии

Оперативная группа ВВС в составе стратегических ракетоносцев-бомбардировщиков Ту-95МС ВКС России и стратегических бомбардировщиков Ту-6К ВВС Народно-освободительной армии Китая провела совместное воздушное патрулирование над водами Японского и Восточно-Китайского морей. Американский аналитик Майкл Пек убеждён, что этот манёвр является предупреждением президенту США Джо Байдену на фоне саммита, который проходил в Японии.

"Почему Россия и Китай вместе летали на стратегических бомбардировщиках?" — задаётся вопросом эксперт.

Китайское издание Global Times заявило, что США, Австралия, Япония и Индия представляют из себя неформальный альянс, который направлен на противодействие растущей военной мощи Пекина.

"Сообщение было безошибочным: антикитайский альянс будет встречен более тесными китайско-российскими связями", — сделал вывод Майкл Пек на страницах издания 19FortyFive.