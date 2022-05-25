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Автор Мария Карева

Sohu: премьер Японии Кисида испытал 30-секундный позор на мероприятии с Байденом

Мир

Президент США Джо Байден посетил несколько азиатских государств и провёл переговоры с региональными лидерами. В ходе своего делового визита глава Белого дома прибыл в Японию для участия в саммите Quadrilateral Security Dialogue (Quad). Китайские эксперты заявили, что премьер-министр Японии Фумио Кисида ещё долго будет вспоминать деловую встречу со своим американским коллегой.

Sohu: премьер Японии Кисида испытал 30-секундный позор на мероприятии с Байденом

В саммите Quad приняли участие главы США, Японии, Австралии и Индии. Лидеры стран собрались вместе для общей фотографии, однако наибольший интерес вызвала подготовка к съёмке. Байден и премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе что-то бурно обсуждали и смеялись. Японский премьер Кисида терпеливо дожидался окончания весёлого разговора коллег в стороне, поскольку его присутствие игнорировали.

"Позорные 30 секунд пришлось пережить премьер-министру Японии Фумио Кисиде. Целых 30 секунд он оставался в стороне. Все трое, казалось, игнорировали присутствие хозяина саммита и оставили его без рукопожатия и дружеского общения", — пишут авторы Sohu.

Некоторые аналитики из КНР полагают, что на этот раз Байден сыграет "шахматную партию" в Азиатско-Тихоокеанском регионе и поспособствует всестороннему "отделению" стран региона от Китая.

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Автор: Мария Карева, Куратор: Любовь Степушова
Темы сша китай джо байден фумио кисида
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