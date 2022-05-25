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Автор Евгения Васильева

Конгрессвумен осудила речь Байдена на саммите с Кисидой: "Оторван от реальности"

Мир

Конгрессвумен Бет Ван Дайн раскритиковала политику американского президента Джозефа Байдена. В ходе пресс-конференции с главой правительства Японии Фумио Кисидой президент сказал, что планета "станет сильнее и независимее от топлива" из-за взрывного подорожания ресурсов.

"Нынешняя администрация оторвана от реальности. Граждане США не могут позволить себе электромобили за 60 тысяч долларов", — сказала Ван Дайн.

Также политик подчеркнула, что жителям Штатов необходим дешёвый бензин.

Ранее сообщалось, что стоимость бензина в США установила новый рекорд. Цены на топливо выросли до 4,599 доллара за один галлон, то есть за 3,785 литра.

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Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Куратор: Любовь Степушова
сша япония фумио кисида
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