Конгрессвумен Бет Ван Дайн раскритиковала политику американского президента Джозефа Байдена. В ходе пресс-конференции с главой правительства Японии Фумио Кисидой президент сказал, что планета "станет сильнее и независимее от топлива" из-за взрывного подорожания ресурсов.
"Нынешняя администрация оторвана от реальности. Граждане США не могут позволить себе электромобили за 60 тысяч долларов", — сказала Ван Дайн.
Также политик подчеркнула, что жителям Штатов необходим дешёвый бензин.
Ранее сообщалось, что стоимость бензина в США установила новый рекорд. Цены на топливо выросли до 4,599 доллара за один галлон, то есть за 3,785 литра.
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