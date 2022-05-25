Цены на бензин в США установили очередной рекорд. Стоимость топлива выросла до 4,599 доллара за один галлон, то есть за 3,785 литра.
В Американской автомобильной ассоциации отметили, что во вторник, 24 мая, бензин можно было купить за 4,598 доллара. Самые высокие цены на топливо традиционно зафиксировали в Калифорнии. По данным организации, жители этого штата приобретают один галлон за 6,066 доллара. При этом на некоторых заправках люди могут отдать и 7 долларов, подчеркнули в ассоциации.
Ранее рекордно высокую стоимость бензина зарегистрировали в Великобритании. По информации британской ассоциации автомобилистов RAC, в среду, 25 мая, топливо подорожало до 170,35 пенса.
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