Стоимость бензина в Штатах достигла максимума

Цены на бензин в США установили очередной рекорд. Стоимость топлива выросла до 4,599 доллара за один галлон, то есть за 3,785 литра.

В Американской автомобильной ассоциации отметили, что во вторник, 24 мая, бензин можно было купить за 4,598 доллара. Самые высокие цены на топливо традиционно зафиксировали в Калифорнии. По данным организации, жители этого штата приобретают один галлон за 6,066 доллара. При этом на некоторых заправках люди могут отдать и 7 долларов, подчеркнули в ассоциации.

Ранее рекордно высокую стоимость бензина зарегистрировали в Великобритании. По информации британской ассоциации автомобилистов RAC, в среду, 25 мая, топливо подорожало до 170,35 пенса.