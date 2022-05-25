Врач: больному Альцгеймером Байдену нужно кресло-качалка, а не поездки по миру

Врач-гериатр Валерий Новосёлов в интервью Pravda.Ru рассказал, почему американский лидер Джозеф Байден постоянно оговаривается и странно себя ведёт.

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"Байден, который имеет клиническую симптоматику старости, соревнуется за кресло президента США. Удивительное явление. Болезнь Альцгеймера, скорее всего, здесь речь идёт именно о ней. Мы сегодня до конца не знаем механизмов этой болезни", — подчеркнул специалист.

По его словам, болезнь "встроена" в механизмы старения. Как отметил эксперт, в 85 лет около 40% россиян страдают из-за деменции. Похожую ситуацию медики наблюдают и в США, подчеркнул врач.

"Симптоматика была заметной уже в момент, когда Байден подходил к выборам. Я обратил внимание, что есть уже как минимум три гериатрических синдрома. Когнитивная функция, память у президента снижется. Как любому пожилому человеку, Байдену нужны кресло-качалка, плед, любовь домашних, а он должен мотаться по всему миру, запоминать информацию, которую уже не может удерживать. Отсюда масса оговорок", — объяснил собеседник издания.

Ранее Байден ошибся и заявил, что украинцы защищают его страну. Также в ходе выступления глава США перепутал южнокорейского коллегу Юн Сок Ёля и бывшего президента республики Мун Чжэ Ина. Республиканцы предполагали, что лидер имеет умственное расстройство.